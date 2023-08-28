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Наставник "Манчестер Сити" Гвардиола установил новый рекорд АПЛ

Тренер "Манчестер Сити" установил новый рекорд АПЛ Фото: Instagram/mancity
Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола быстрее всех одержал 200 побед в чемпионате АПЛ. Этого успеха он достиг за 269 игр, побив рекорд португальского специалиста Жозе Моуринью, сообщает Zakon.kz.

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52-летний испанский тренер Хосеп ("Пеп") Гвардиола за рекордные сроки выиграл 200 матчей в Английской премьер-лиге.

Главный наставник "Манчестер Сити" первым добрался до отметки в 200 побед в английском первенстве. Для этого ему потребовалось 269 матчей. О рекорде Гвардиолы стало известно после того, как его команда накануне обыграла "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1 в рамках третьего тура АПЛ.


Прежним рекордсменом был Жозе Моуринью, который достиг показателя в 200 выигранных матчей за 326 встреч. В топ-5 рейтинга также входят Арсен Венгер (332), Кенни Далглиш (336) и Дон Реви (351).  

Хосеп Гвардиола тренирует "горожан" на протяжении последних семи лет. За это время клуб пять раз выиграл чемпионат Англии, а в прошлом сезоне добился "футбольного требла". С приходом талантливого норвежца Эрлинга Холанда "Манчестер Сити" собрал богатый урожай всевозможных трофеев.

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Эрлинг Холанд Манчестер сити Жозе Моуринью
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