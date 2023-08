Наставник "Манчестер Сити" Гвардиола установил новый рекорд АПЛ

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



52-летний испанский тренер Хосеп ("Пеп") Гвардиола за рекордные сроки выиграл 200 матчей в Английской премьер-лиге.

Pep Guardiola has now become the fastest manager to reach 200 Premier League wins in the history of the tournament.



Incredible 🤯#MCFC pic.twitter.com/8YxdnEdd35