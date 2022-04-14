Смерть во время квалификационного тестирования в Алматы – скончался учитель

Сегодня, 14 апреля, во время сдачи тестирования скончался учитель одной из частных школ Алматы – мужчина 1973 г.р. Он состоял на учете в поликлинике из-за гипертензивной (гипертонической) болезни. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Пресс-служба Национального центра тестирования

В Наццентре отметили, что представители городского управления образования выразили соболезнования семье погибшего – им будет оказана вся необходимая помощь.

Это первый летальный случай за четыре года. В центрах проведения тестирования будет усилен контроль за работой медиков по оказанию первой помощи. Пресс-служба Национального центра тестирования

В Наццентре заверили, что «аттестация носит добровольный характер».

Педагоги записываются и проходят данную процедуру для получения дополнительных доплат к имеющейся заработной плате. Доплаты выплачиваются в зависимости от подтвержденной квалификационной категории. Пресс-служба Национального центра тестирования

Также в Наццентре сообщили, что «в случае плохого самочувствия предоставляется возможность поменять дату тестирования».

Ранее сообщалось, что в Алматы во время Национального квалификационного тестирования произошла трагедия – скончался мужчина. По словам очевидцев, оказать первую медпомощь мужчине не смогли – он скончался до приезда кареты скорой помощи.