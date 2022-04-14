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15:03 14.04.2022

Смерть во время квалификационного тестирования в Алматы – скончался учитель

алматы, нкт, учитель, смерть, наццентр тестирования, комментарий Фото: pixabay
Учитель скончался во время Национального квалификационного тестирования (НКТ) в Алматы. Об этом сообщили в Национальном центре тестирования, передает Zakon.kz.
Сегодня, 14 апреля, во время сдачи тестирования скончался учитель одной из частных школ Алматы – мужчина 1973 г.р. Он состоял на учете в поликлинике из-за гипертензивной (гипертонической) болезни. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.Пресс-служба Национального центра тестирования

В Наццентре отметили, что представители городского управления образования выразили соболезнования семье погибшего – им будет оказана вся необходимая помощь.

Это первый летальный случай за четыре года. В центрах проведения тестирования будет усилен контроль за работой медиков по оказанию первой помощи.Пресс-служба Национального центра тестирования

В Наццентре заверили, что «аттестация носит добровольный характер».

Педагоги записываются и проходят данную процедуру для получения дополнительных доплат к имеющейся заработной плате. Доплаты выплачиваются в зависимости от подтвержденной квалификационной категории.Пресс-служба Национального центра тестирования

Также в Наццентре сообщили, что «в случае плохого самочувствия предоставляется возможность поменять дату тестирования».

Ранее сообщалось, что в Алматы во время Национального квалификационного тестирования произошла трагедия – скончался мужчина. По словам очевидцев, оказать первую медпомощь мужчине не смогли – он скончался до приезда кареты скорой помощи.

Динара Халдарова
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