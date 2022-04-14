В Казахстане выросло число онкобольных – глава КазНИИ онкологии и радиологии

По итогам 2021 года заболеваемость онкологическими болезнями выросла у нас на 9,8% и составила 190,3 на 100 тыс. населения. То есть более 36 тыс. новых случае выявлено в 2021 году, и это больше почти на 4 тыс. случаев по сравнению с 2020 годом. Глава КазНИИ онкологии и радиологии, главный внештатный онколог Минздрава Диляра Кайдарова

При этом, по ее словам, ранняя выявляемость онкозаболеваний выросла до 27%, а пятилетняя выживаемость – до 55%.

По заболеваниям на первом месте, как и ранее, стоит рак молочной железы, на втором – рак легких, и далее следуют колоректальный рак, рак желудка и рак шейки матки. Диляра Кайдарова

Заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Жангарашева сообщила, что в Казахстане в 2021 году зарегистрировано 36 140 новых случаев онкозаболеваний.

Основную долю среди больных онкозаболеваниями, или 59%, занимают лица трудоспособного возраста. Гульнара Жангарашева

По ее данным, в Казахстане в общей структуре смертность от злокачественных новообразований стоит на третьем месте.