Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смертность от рака снизилась в Казахстане – эксперт

смертность от рака в Казахстане Фото: pexels
Директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова в СЦК 15 января рассказала, сколько человек в Казахстане состоят на учете с диагнозом "онкология". При этом она указала на снижение смертности от этой болезни, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Диляра Кайдарова сообщила, что на конец 2023 года на учете с диагнозом "онкология" состояло более 127 тыс. казахстанцев.

"За 2023 год более 39 тыс. новых случаев выявлено. Среди детей заболевает ежегодно около более 600 детей. На учете состоит около 12 тыс. детей", – добавила она.

На первом месте по заболеваемости остается рак молочной железы, на втором – колоректальный рак, на третьем – рак легкого, дальше рак желудка и рак шейки матки.

"Отмечается снижение смертность от рака: так, если в 2022 году умерло около 13 тыс. казахстанцев от рака, то в 2023 году – 11 тыс. человек. За счет этого идет увеличение пятилетней выживаемости. Это самый главный показатель для нашей службы – пятилетняя выживаемость составляет более 55%, то есть из 127 тыс. пациентов, более 55% живут 5 лет и более. Увеличилось в 2023 году до 25% и выявляемость рака в 0 и 1 стадии, когда можно 100% вылечить пациентов. В некоторых регионах этот показатель доходит до 30%", – отметила главный внештатный онколог Минздрава.

Между тем по смертности на 1 месте остается рак легкого, на 2 – рак желудка, на 3 – колоректальный рак и на четвертом месте – рак молочной железы.

В октябре 2023 года сообщалось, что заболеваемость раком молочной железы растет в Алматы.

Читайте также

Что делать казахстанцам, у которых предприниматели требуют наличку
Что делать казахстанцам, у которых предприниматели требуют наличку
Будет ли "Казахстан Халкына" решать жилищные проблемы казахстанцев
Будет ли фонд "Қазақстан халқына" решать жилищные проблемы казахстанцев
Восемь застройщиков лишились строительных лицензий в Астане
Восемь застройщиков лишились строительных лицензий в Астане
Мадина Мамырханова
Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
комментарий акимата
Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате
ставки на спорт
"Реал" – "Барселона": смотреть онлайн, прямая трансляция Суперкубка Испании
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Режим ЧС планируют объявить в Темиртау
Режим ЧС планируют объявить в Темиртау
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: