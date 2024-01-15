Смертность от рака снизилась в Казахстане – эксперт

Директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова в СЦК 15 января рассказала, сколько человек в Казахстане состоят на учете с диагнозом "онкология". При этом она указала на снижение смертности от этой болезни, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Диляра Кайдарова сообщила, что на конец 2023 года на учете с диагнозом "онкология" состояло более 127 тыс. казахстанцев.

"За 2023 год более 39 тыс. новых случаев выявлено. Среди детей заболевает ежегодно около более 600 детей. На учете состоит около 12 тыс. детей", – добавила она.

На первом месте по заболеваемости остается рак молочной железы, на втором – колоректальный рак, на третьем – рак легкого, дальше рак желудка и рак шейки матки.



"Отмечается снижение смертность от рака: так, если в 2022 году умерло около 13 тыс. казахстанцев от рака, то в 2023 году – 11 тыс. человек. За счет этого идет увеличение пятилетней выживаемости. Это самый главный показатель для нашей службы – пятилетняя выживаемость составляет более 55%, то есть из 127 тыс. пациентов, более 55% живут 5 лет и более. Увеличилось в 2023 году до 25% и выявляемость рака в 0 и 1 стадии, когда можно 100% вылечить пациентов. В некоторых регионах этот показатель доходит до 30%", – отметила главный внештатный онколог Минздрава.

Между тем по смертности на 1 месте остается рак легкого, на 2 – рак желудка, на 3 – колоректальный рак и на четвертом месте – рак молочной железы.

В октябре 2023 года сообщалось, что заболеваемость раком молочной железы растет в Алматы.