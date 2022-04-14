Ребенок с гаджетом в руках: привычка формируется взрослыми

Из 100 обследованных детей диагноз «зависимость» от девайсов может подтвердиться у 2-5%. Говоря о том, что ребенок много времени проводит с гаджетам, корректнее это было бы назвать привычкой. Когда мы стремимся остановить эту привычку или заменить ее другой, то это вызывает определенный дискомфорт и небольшой стресс. Психолог Ольга Третьякова

По мнению эксперта, привычка проводить время с гаджетами формируется у детей самими взрослыми. Зачастую последним не хватает времени, знаний или сил занимать детей другими видами развлечений.

Разрушена культура дворовых сообществ, где дети учились взаимодействовать между собой. Понятно, что смартфон или планшет, на котором можно играть или смотреть мультфильмы – это яркая образная замена, которая не требует от ребенка никаких усилий, чтобы поглощать этот контент. Ольга Третьякова

Педагоги и психологи говорят о том, что детям бывает сложно концентрировать и удерживать свое внимание на учебных и трудовых задачах на длительное время.

Моя рекомендация для детей дошкольного возраста, заключается в том, чтобы использовалось как можно меньше гаджетов и сократить время за просмотром мультфильмов. Нужно стараться больше времени уделять игре. Ольга Третьякова

Снижать привычку по времяпровождению с гаджетом нужно постепенно, говорит психолог. Необходимо разобраться, какую потребность удовлетворяет ребенок, проводя время в гаджетах. Возможно, реальная картина мира ему кажется неинтересной, неяркой. Или ребенку не хватает эмоционального контакта с родителями или с друзьями.

Родителям в этом случае поможет либо педагог-психолог, либо учитель в школе, воспитатель в детском саду.

Краткие рекомендации взрослым:

Выстраивать эмоциональный доброжелательный контакт с ребенком. Отменять привычку постепенно и заменить чем-то другим, что действительно по-настоящему будет интересно ребенку. Менять свое собственное мировоззрение, связанное с тем, что гаджеты — это зло. На самом деле это не так. В играх на гаджетах много полезной и нужной информации. Однако проводить долгое время за девайсом — вредно. Начинать любые изменения родителям необходимо с себя. Если возникли трудности, то за помощью нужно обращаться к специалистам и профессиональным психологам.