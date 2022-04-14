В Антикоре произведен ряд назначений
Как отмечается, перестановки произведены согласно рекомендации Комиссии при Президенте РК по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах.
Так, назначены:
Руководителем Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции - Ахметов Мурат Джамбулович.
Руководителем Департамента Агентства по городу Нур-Султан - Карымсаков Мурат Секешевич.
Руководителем Департамента Агентства по городу Алматы - Оразхан Асхата Оразханұлы.
Руководителем Департамента Агентства по Карагандинской области - Тюлеубаев Мурат Ахтанович.
Руководителем Департамента Агентства по Атырауской области - Досанов Ерлан Азаматович.
Руководителем Департамента Агентства по Восточно-Казахстанской области - Шакенов Денис Владимирович.
Руководителем Департамента Агентства по Жамбылской области - Жилкибаев Болат Нургазыевич.
Руководителем Департамента Агентства по Мангистауской области - Аширбаев Адилхан Хасымханович .
Кроме того, руководителем Департамента собственной безопасности Агентства назначен Урумханов Мурат Жалелович.