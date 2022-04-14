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Законодательство РК
19:11 14.04.2022

В Антикоре произведен ряд назначений

назгначения Фото: Антикор
Приказом председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 14 апреля 2022 года произведен ряд назначений, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, перестановки произведены согласно рекомендации Комиссии при Президенте РК по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах.

Так, назначены:

  • Руководителем Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции - Ахметов Мурат Джамбулович.

  • Руководителем Департамента Агентства по городу Нур-Султан - Карымсаков Мурат Секешевич.

  • Руководителем Департамента Агентства по городу Алматы - Оразхан Асхата Оразханұлы.

  • Руководителем Департамента Агентства по Карагандинской области - Тюлеубаев Мурат Ахтанович.

  • Руководителем Департамента Агентства по Атырауской области - Досанов Ерлан Азаматович.

  • Руководителем Департамента Агентства по Восточно-Казахстанской области - Шакенов Денис Владимирович.

  • Руководителем Департамента Агентства по Жамбылской области - Жилкибаев Болат Нургазыевич.

  • Руководителем Департамента Агентства по Мангистауской области - Аширбаев Адилхан Хасымханович .

  • Кроме того, руководителем Департамента собственной безопасности Агентства назначен Урумханов Мурат Жалелович.

Лариса Черненко
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