Касым-Жомарт Токаев принял главу Антикора

10 апреля 2025 года глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент заслушал доклад о принимаемых агентством мерах по противодействию коррупции в стране.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах работы за первый квартал текущего года и мерах по реализации концепции "Закон и Порядок". Асхат Жумагали сообщил, что с начала года в стране зарегистрировано 521 коррупционное преступление, изобличено 257 должностных лиц, в том числе 141 руководитель различного уровня. В суд направлено 366 уголовных дел", – сообщили в Акорде.

Также президенту было доложено, что в текущем году государству возмещено 15 млрд тенге, в целом с 2022 года обеспечен возврат активов на сумму 1,13 трлн тенге. В ходе мониторинга госзакупок и целевого расходования средств предотвращено нерациональное использование на сумму 21,2 млрд тенге.

"Президенту представлена информация о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в сфере туризма, по итогам которого в уполномоченный орган были внесены рекомендации. Руководитель Антикоррупционной службы рассказал о продолжении реализации проекта по "окрашиванию денег" в сфере строительства автомобильных дорог", – отметили в пресс-службе президента.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о работе по формированию антикоррупционной культуры в соответствии с концепциями "Закон и Порядок" и "Адал азамат". Проведено порядка 3 тыс. мероприятий различного формата с охватом более 450 тыс. граждан. Реализуется проект "Антикоррупционное волонтерство". Продолжается работа агентства с Лигой академической честности ведущих вузов страны.

Жумагали представил главе государства информацию о работе по международному сотрудничеству, в том числе с ОЭСР и ГРЕКО. Агентство также активно взаимодействует с Международной ассоциацией антикоррупционных органов (IAACA) и в феврале 2025 года вошло в состав Исполнительного комитета этой организации.

В целом в результате принимаемых мер в Индексе восприятия коррупции Transparency international по итогам 2024 года Казахстан получил 40 баллов, заняв 88-е место среди 180 стран.

В завершение встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшему противодействию коррупционным правонарушениям, пресечению устойчивых коррупционных схем и формированию в обществе антикоррупционной культуры.

Сегодня, 10 апреля, Касым-Жомарт Токаев также принял министра транспорта.