В отношении руководителей A-Parking начато досудебное расследование

Как сообщает пресс-служба АФМ РК, следственным судом города Алматы в отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК в интересах следствия не разглашается.