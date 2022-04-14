19:53 14.04.2022
В отношении руководителей A-Parking начато досудебное расследование
Фото: Zakon.kz
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта «Парковки Алматы» (A-Parking), которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба АФМ РК, следственным судом города Алматы в отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК в интересах следствия не разглашается.
Арестован гендиректор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев
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