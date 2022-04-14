22:26 14.04.2022
Денис Евсеев не сумел выйти в полуфинал Челленджера в Мадриде
Фото: ktf.kz
Казахстанcкий теннисист Денис Евсеев на турнире парного разряда мужского Челленджера, проходящего в Мадриде, не смог пройти в полуфинал, сообщает Zakon.kz.
Как передает sports.kz, в четвертьфинале Евсеев в паре с турецким теннисистом Алтугом Челикбилеком уступил уругвайско-аргентинской паре Мартин Куэвас — Гильермо Дюран в двух сетах с общим счетом 6:7, 4:6.
Игра продлилась один час и десять минут.
Во время встречи казахстанец и турецкий спортсмен совершили две двойные ошибки, выиграли шесть очков и три гейма подряд.
Стоит напомнить, что в 1/8 финала обыграли пару Файзиев — Ломакин.
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