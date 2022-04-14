Денис Евсеев не сумел выйти в полуфинал Челленджера в Мадриде

Как передает sports.kz, в четвертьфинале Евсеев в паре с турецким теннисистом Алтугом Челикбилеком уступил уругвайско-аргентинской паре Мартин Куэвас — Гильермо Дюран в двух сетах с общим счетом 6:7, 4:6.

Игра продлилась один час и десять минут.

Во время встречи казахстанец и турецкий спортсмен совершили две двойные ошибки, выиграли шесть очков и три гейма подряд.

Стоит напомнить, что в 1/8 финала обыграли пару Файзиев — Ломакин.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.