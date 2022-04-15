10:15 15.04.2022
Английский «Вест Хэм» вышел в полуфинал еврокубков впервые с 1976 года
Фото: Instagram/europaleague
Английский футбольный клуб «Вест Хэм» спустя почти полвека снова сыграет в полуфинале европейского клубного турнира Лиги Европы благодаря победе над французским «Лионом», сообщает Zakon.kz.
«Молотобойцы» отпраздновали свой успех после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона» из Франции благодаря трем безответным мячам. Победу «Вест Хэму» принесли Крэйг Доусон, Деклан Райс и Джаррод Боуэн.
Таким образом, английский коллектив вышел в 1/2 финала Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния (4:1). Лондонский клуб примет участие в полуфинале еврокубков впервые за 46 лет.
В 1976 году «молотобойцы» дошли до финала Кубка кубков УЕФА, где проиграли «Андерлехту».
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