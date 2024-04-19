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"Аталанта" впервые в истории добралась до полуфинала еврокубков

Футбол Полуфинал еврокубков, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 17:14 Фото: Instagram/atalantabc
Итальянский футбольный клуб "Аталанта" за 116 лет своего существования впервые сыграет в полуфинале европейского турнира, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале Лиги Европы клуб из Бергамо по сумме двух матчей был сильнее титулованного английского "Ливерпуля" (3:0, 0:1), передает пресс-служба UEFA

Тем самым "Аталанта" впервые в своей истории вышла в полуфинал еврокубка.

До этого лучшим результатом команды Джан Пьери Гасперини на европейской арене была стадия 1/8 финала Лиги чемпионов. В 2020 году "Аталанта" проиграла мадридскому "Реалу" за выход в четвертьфинал самого престижного клубного турнира.

Теперь в полуфинале нынешней Лиги Европы итальянский коллектив сыграет с французским "Марселем". Первый матч пройдет 2 мая, а ответный – 9 мая.  

Между тем "Ливерпуль" второй сезон подряд не может пройти барьер 1/4 финала в еврокубках. Если "красных" в этом году остановили итальянцы, то в 2023 году подопечных Юргена Клоппа в 1/8 Лиги чемпионов огорчили футболисты "Реала".

Финал Лиги Европы-2024 будет сыгран 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе "Авива". 

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