Порядка 375 тысяч казахстанцев работают на вредных производствах

В 2020 годe на таких работах было занято 366,9 тыс. человек.

На предмет вредных условия были обследованы предприятия сельского, лесного и рыбного хозяйства, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, обрабатывающей и другой промышленности, строительства, информации и связи, транспорта и складирования и другие.

Как отмечают в Бюро нацстатистики, в целом по видам экономической деятельности численность мужчин, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, превышала численность женщин в 3,3 раза.

Исключение составила сфера: услуги по проживанию и питанию в которых численность женщин, работающих в неблагоприятных условиях труда, превышала численность мужчин в 2,6 раза.

По регионам среди работников обследованных предприятий наибольшая доля занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям отмечена в Павлодарской – 44,3%, Карагандинской – 42,6%, Мангистауской – 38,4%, Жамбылской – 27,4%, Восточно-Казахстанской – 27,2% областях соответственно. Наименьшая доля работников отмечена в Кызылординской области (6,7%).

При этом в 2021 году на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда предприятиями и организациями было затрачено 167 876,4 млн тенге.

Дополнительный отпуск (вид льгот) был предоставлен 528,9 тыс. человек, различными материальными доплатами за вредные и другие неблагоприятные условия труда воспользовались 390,1 тыс. человек, получали бесплатное молоко или равноценное питание 319,7 тыс. человек, получали бесплатное лечебно-профилактическое питание 86,2 тыс. человек, в режиме сокращенного рабочего дня работали 46,5 тыс. человек.