Сколько казахстанцев работает на вредных производствах

По данным Бюро национальной статистики, на предприятиях промышленности, строительства, транспорта и складирования, в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, в 2023 году работали 410,3 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Это 24,2% от общего числа работников обследованных предприятий. При этом количество людей, занятых на вредных производствах, по сравнению с 2022 году выросло, тогда количество работающих составило 386,3 тыс. человек.

По регионам среди работников обследованных предприятий наибольшая доля занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и нормам, отмечена в Карагандинской – 45,1%, Мангистауской – 43,6%, Павлодарской – 42,2%, Улытауской – 40,2% и Восточно-Казахстанской областях – 32,5%.

Стоит отметить, что больше всего казахстанцев трудится во вредных условиях в сфере промышленности – 264 911 человек, транспорте и складировании – 57 388 человек, в здравоохранении и социальном обслуживании – 53 128 человек.

Наименьшая доля таких работников отмечена в Кызылординской области (8,8%).

В 2023 году на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда предприятиями (организациями) было затрачено 255 182,6 млн тенге.

Дополнительный отпуск (вид льгот) был предоставлен 543,5 тыс. человек, доплатами за вредные и другие неблагоприятные условия труда воспользовались 419,4 тыс. человек, получали молоко и равноценные пищевые продукты 323,8 тыс. человек, лечебно-профилактическое питание – 97,8 тыс. человек, в режиме сокращенного рабочего дня работали 45,8 тыс. человек.