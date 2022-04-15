Представлен план разделения Карагандинской области

Как сообщается на сайте акимата Карагандинской области, на XII внеочередной сессии Карагандинского областного маслихата обсудили новое административно-территориальное деление региона:

в Улытаускую область предложено включить города Жезказган, Каражал, Сатпаев, Жанааркинский и Улытауский районы;

в Карагандинской области останутся города Караганда, Балхаш, Сарань, Темиртау, Шахтинск и Приозёрск, а также семь районов: Абайский, Актогайский, Бухар-Жырауский, Каркаралинский, Нуринский, Осакаровский и Шетский.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В области разработан алгоритм для решения вопросов административно-территориального устройства по созданию Улытауской области. В Жезказгане, Каражале, Сатпаеве, Жанааркинском и Улытауском районах 12-13 апреля проведены городские и районные сессии маслихатов по вопросу включения вышеуказанных регионов в состав образуемой области Ұлытау. По итогам сессий были получены соответствующие совместные акты. Руководитель Управления экономики Азамат Муканов

По его словам, о целесообразности разделения региона получено положительное заключение ученых. Научную экспертизу сделали в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова.

Проведены соответствующие экономические расчеты по проводимым преобразованиям.

В правительство будут внесены предложения об изменении границ Карагандинской области. Разработаны проекты схематической карты.

Решение выверенное. Деление региона рассмотрено со всех сторон. Учтены мнения жителей. Аким Карагандинской области Женис Касымбек

Напомним, 16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с Посланием к народу Казахстана, заявил об инициативе создания новой Улытауской области с центром в Жезказгане.