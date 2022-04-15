Торговля и коммерческая недвижимость – работодатели пожаловались на нехватку кадров

Председатель Комитета консалтинга Ассоциации управляющих и сервисных компаний QAZ PROPERTY Константин Глушко на круглом столе по подготовке кадров в сфере коммерческой недвижимости сообщил, что в Казахстане нет профессиональной подготовки специалистов для работы с объектами коммерческой недвижимости. Те, кто работает на этом рынке, имеют непрофильное для занимаемых должностей образование и свои навыки получили исключительно на практике.

Мы проанализировали бэкграунд специалистов, задействованных в сфере коммерческой недвижимости, узнали, какое образование они получили. 50% – это технические специалисты, инженеры, электрики и сантехники, это более-менее стройная структура. Они пришли из максимально близких сфер, учились по схожим специальностям – строительство, энергетика, инженеры-механики оборудования и транспорта. В процессе практики и прохождения курсов, самообразования, они смогли работать на объектах коммерческой недвижимости. Но в сфере продаж, управления объектами коммерческой недвижимости, сервиса ситуация иная. Подготовку по таким специальностям не ведут в колледжах и вузах. Константин Глушко

По словам эксперта, задействованные сейчас специалисты имеют дипломы об окончании учебных заведений в сферах туризма, педагогики, транспорта, оценки объектов и активов. Все они приходят в сектор коммерческой недвижимости и с нуля получают необходимые навыки. Итогом такого подхода, по словам Глушко, является то, что объекты коммерческой недвижимости обслуживаются не на 100%, так как у специалистов нет должных навыков.

Заместитель директора Департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен» Ляззат Шонаева добавила, что сегодня в Казахстане нет стандартов и образовательных программ для сферы коммерческой недвижимости, таких специфических профессий даже нет в национальном классификаторе.

Например, в секторе коммерческой недвижимости есть такие профильные специалисты, как менеджер по управлению нежилыми зданиями, инженер по эксплуатации и обслуживанию нежилых помещений, уборщик производственных и служебных помещений. Задействованные сейчас на этих позициях работники изначально были обучены в колледжах и вузах на другие специальности, но переориентировались. Ляззат Шонаева

Острый дефицит кадров сегодня ощущают и в сфере торговли. Об этом говорили на бизнес-конференции CAF. Эксперт, экс-байер, автор fashion-курсов Евгения Укасова уверена, что проблема дефицита кадров в торговле одеждой и обувью в том, что молодое поколение не видит перспектив.

По мнению заместителя главы Союза торговых сетей Эльбеги Абдиева, проблема кадров в Казахстане существует давно.

Это не связано с текущими вызовами, в тех же продовольственных и непродовольственных сетях укомплектованность кадров в районе 70 – 80%. Для такой большой отрасли, как торговля, нет вузов, нет факультетов, в которых бы готовили специалистов, которые будут задействованы в торговле. А ведь сейчас в казахстанской торговле, по нашей оценке, работает 1,5 млн человек из экономически активного населения. Мы предлагаем открывать вузы и реформировать центры занятости. Эльбеги Абдиев

Соучредитель агентства по продвижению брендов Ксения Кушербаева объясняет такую ситуацию молодостью местного ритейла и отсутствием должного количества профессионалов. Эксперт считает, что ученики пришедших на рынок в 2014 году специалистов уже достигли карьерных высот, однако не торопятся делиться опытом. По мнению спикера, ситуация в стране может кардинально измениться с появлением в стране специалистов из соседних стран и возрастающим уровнем конкуренции.

Нужно максимально адаптировать инструменты мировых брендов. Наша розница и ритейл – молодые, экспертов розничных очень мало, профессиональных школ fashion ритейла нет, школ сервиса тоже нет. Если говорить про глобальные перемены, то вынужденный приход в нашу страну зарубежных экспертов может дать толчок в развитии. Да, конкуренция между иностранными и местными специалистами возрастет, но это прежде всего возможность интеграции международного и местного опыта. Я уверена, что в целом школ сервиса и обучающих мероприятий для ритейлеров должно быть на порядок больше. Ксения Кушербаева

В Министерстве образования и науки РК заявили, что сегодня открыты к пожеланиям работодателей и готовы реформировать программу обучения и список специальностей.

Перечень новых профессий, который предлагает бизнес, необходимо вначале внести в классификатор технического образования. То есть сделать заявку и расписать квалификационные требования. Когда внесем в классификатор, начнется разработка профессионального стандарта, учебные заведения распишут учебные планы и начнется подготовка кадров. Для МОН РК важно, чтобы существовал профессиональный стандарт. Если нужны консультации по образовательным программам, можете обратиться в Департамент технического и профессионального образования. Чем быстрее бизнес подаст, тем быстрее все сделаем. Руководитель управления содержания методологии ДТПО МОН РК Каламкас Алгазинова

Помогать предпринимателям в написании учебных программ готовы и вузы, и колледжи.

Работодатель имеет возможность разрабатывать программы учебные совместно с учебными заведениями, в рамках академической самостоятельности. Кто их начнет разрабатывать? Я думаю, работодатели, они лучше знают, какой специалист им нужен. Классификатор специальностей делится, по каждой из них необходимо бизнесу работать с вузами и колледжами, готовящими специалистов по родственным специальностям в соответствующей сфере. Ректор колледжа ВТЭК Мырзабек Кужинов