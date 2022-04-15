12:01 15.04.2022
В Казахстане расширят принимаемые меры в области прав человека – указ
Фото: Берик Уали
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 13 апреля 2022 года, которым вносятся дополнения в указ от 9 июня 2021 года «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», сообщает Zakon.kz.
Так, пункт указа дополнен подпунктом следующего содержания:
утвердить план дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона, предусматривающий следующие направления работы:
ликвидация дискриминации в отношении женщин;
продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин;
право на свободу объединения;
права человека в отношении лиц с инвалидностью;
права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения;
обеспечение прав жертв торговли людьми;
права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев;
совершенствование механизмов взаимодействия с органами ООН.
Указ введен в действие с 13 апреля 2022 года.