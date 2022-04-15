В Казахстане расширят принимаемые меры в области прав человека – указ

ликвидация дискриминации в отношении женщин;

продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин;

право на свободу объединения;

права человека в отношении лиц с инвалидностью;

права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения;