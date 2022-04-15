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Законодательство РК
12:01 15.04.2022

В Казахстане расширят принимаемые меры в области прав человека – указ

указ о правах человека Фото: Берик Уали
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 13 апреля 2022 года, которым вносятся дополнения в указ от 9 июня 2021 года «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», сообщает Zakon.kz.

Так, пункт указа дополнен подпунктом следующего содержания:

утвердить план дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона, предусматривающий следующие направления работы:

  • ликвидация дискриминации в отношении женщин;

  • продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин;

  • право на свободу объединения;

  • права человека в отношении лиц с инвалидностью;

  • права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения;

  • обеспечение прав жертв торговли людьми;

  • права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев;

  • совершенствование механизмов взаимодействия с органами ООН.

Указ введен в действие с 13 апреля 2022 года.

Лариса Черненко
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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