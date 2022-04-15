Назначен начальник Национального университета обороны

Родился 13 августа 1966 года в с. Караузек Красноярского района Астраханской области.

Образование:

Сумское высшее артиллерийское командное училище в 1987 году.

Михайловская артиллерийская академия в 1998 году.

Факультет Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь в 2010 году.

Воинскую службу начинал в Группе Советских войск в Германии, где прошел должности от командира артиллерийского взвода до командира артиллерийской батареи.

Далее проходил воинскую службу в Семее на различных командных должностях, в том числе на должности командира бригады, в Таразе и Атырау – заместителем командующего войсками регионального командования по огневому поражению, в Нур-Султане – на должностях командующего Ракетными войсками и артиллерией – заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению и заместителя начальника университета – начальника штаба Национального университета имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

С марта 2020 года – начальник Департамента кадров Министерства обороны Республики Казахстан.

Награжден орденом «Даңқ» II степени, юбилейными медалями и медалями за безупречную службу.