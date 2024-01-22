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Токаев сменил начальника Национального университета обороны

Токаев сменил начальника Национального университета обороны Фото: nuo.kz
Аскар Мустабеков назначен начальником Национального университета обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды 22 января 2024 года. 

"Распоряжением главы государства Мустабеков Аскар Досбосынович назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан", – сказано в официальном распоряжении.

Мустабеков до нового назначения являлся первым заместителем начальника Национального университета обороны по учебной работе – начальником учебно-методического управления. Доктор философии (PHD). Генерал-майор.

Еще одним распоряжением Альчекенов Лут Сапуович освобожден от должности начальника Национального университета обороны.

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