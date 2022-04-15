14:17 15.04.2022
Пожар в школе Павлодара: врачи рассказали о состоянии детей
Фото: Zakon.kz
Стало известно о самочувствии госпитализированных школьников, пострадавших во время пожара. Врачи сообщают, что состояние детей оценивается как средней степени тяжести из-за интоксикации угарным газом, передает Zakon.kz.
Во время пожара в школе пострадали пять девочек. На место возгорания были направлены бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф.
Отмечается, что двух девочек врачи осмотрели и передали родителям. У ученицы 2008 года рождения было диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. А у пострадавшей 2007 года рождения – острая реакция на стресс.
Троих девочек 2005 и 2006 годов рождения в экстренном порядке госпитализировали в соматическое отделение с диагнозом «токсическое действие двуокиси углерода».
Состояние при поступлении средней степени тяжести за счет интоксикации угарным газом. Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия, – уточнили врачи.
Пожар в средней общеобразовательной школе №1 Павлодара произошел 15 апреля утром. В результате возгорания были эвакуированы 479 человек, пятеро из которых – госпитализированы в больницу. Выясняются причины возгорания.