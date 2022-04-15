Восьмилетняя девочка потерялась на трассе Нур-Султана

Как сообщается, 12 апреля Торехан Жаудинов был на ежедневной велопробежке. Около 18:30 на Кургальджинской трассе он обратил внимание на несовершеннолетнюю девочку, которая находилась на автобусной остановке без сопровождения взрослых. При этом на улице была ненастная погода и дул сильный ветер.

На контакт восьмилетняя девочка не шла – как выяснилось позже, родители учили ее не общаться с незнакомыми людьми, а капитан Торехан Жаудинов находился после службы в гражданской одежде. Расположив к себе ребенка, офицер Нацгвардии узнал, что она не разбирается в маршрутах автобусов, не знает свой домашний адрес и у нее отсутствовал мобильный телефон. Затем он отвел замерзшую девочку для обогрева в ближайший магазин и позвонил на номер «102». Пресс-служба Национальной гвардии РК

На место приехал участковый из жилого массива «Уркер», который выяснил, как девочка оказалась в пустынном месте на трассе.

В тот день она ехала в автобусе №36 со старшим братом и уснула. Брат вышел на своей остановке... и забыл про младшую сестру. Через директора школы нашли контакты родителей, и уже через полчаса мама забрала ребенка домой. Пресс-служба Национальной гвардии РК