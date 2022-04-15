13:59 15.04.2022
Восьмилетняя девочка потерялась на трассе Нур-Султана
Фото: unsplash
Военный дирижер – начальник Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии Торехан Жаудинов – помог вернуть родителям восьмилетнюю девочку, которая потерялась на трассе Нур-Султана, передает Zakon.kz.
Как сообщается, 12 апреля Торехан Жаудинов был на ежедневной велопробежке. Около 18:30 на Кургальджинской трассе он обратил внимание на несовершеннолетнюю девочку, которая находилась на автобусной остановке без сопровождения взрослых. При этом на улице была ненастная погода и дул сильный ветер.
На контакт восьмилетняя девочка не шла – как выяснилось позже, родители учили ее не общаться с незнакомыми людьми, а капитан Торехан Жаудинов находился после службы в гражданской одежде. Расположив к себе ребенка, офицер Нацгвардии узнал, что она не разбирается в маршрутах автобусов, не знает свой домашний адрес и у нее отсутствовал мобильный телефон. Затем он отвел замерзшую девочку для обогрева в ближайший магазин и позвонил на номер «102».Пресс-служба Национальной гвардии РК
На место приехал участковый из жилого массива «Уркер», который выяснил, как девочка оказалась в пустынном месте на трассе.
В тот день она ехала в автобусе №36 со старшим братом и уснула. Брат вышел на своей остановке... и забыл про младшую сестру. Через директора школы нашли контакты родителей, и уже через полчаса мама забрала ребенка домой.Пресс-служба Национальной гвардии РК
Фото: пресс-служба Нацгвардии РК