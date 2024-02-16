Восьмилетний мальчик потерялся в сильный мороз в Астане

В парке "Коктал", который находится в пригороде Астаны, потерялся восьмилетний мальчик, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, его удалось найти благодаря современным цифровым технологиям.

"Так, на тревожную кнопку SOS, расположенную в парке Коктал, обратился ребенок и сообщил, что он потерялся. Мгновенно звонок был связан с сотрудником полиции Центра оперативного управления. С помощью встроенной видеокамеры системой автоматически были зафиксированы все данные, что позволило оперативно среагировать на сообщение. Вызов был принят и незамедлительно отработан. На место был направлен автопатруль полка патрульной полиции", – говорится в сообщении.





Отмечается, что стражи порядка доставили восьмилетнего мальчика домой и передали родителям.



Вместе с тем, полицейские напомнили родителям о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра и об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

Ранее сообщалось, что в Астане в связи с ухудшением погодных условий 16 февраля 2024 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены перешли на дистанционный формат обучения.