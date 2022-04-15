Законна ли установка шлагбаумов во дворах Алматы – ответ юриста

По словам эксперта, в большинстве случаев установка шлагбаумов и цепей незаконна.

Допустима она лишь в пределах земельного участка, отведенного для эксплуатации многоквартирного жилого дома, который является объектом зарегистрированного кондоминиума.

Но и в такой ситуации, как отметил юрист, ст. 62 Земельного кодекса РК предусматривает, что порядок пользования земельным участком, расположенным вне (за пределами) фундамента здания, определяется соглашением участников кондоминиума с условием соблюдения общественных интересов, санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных, градостроительных и других норм.

Особое внимание обращаю на п. 16 «Правил благоустройства территории города Алматы». Согласно ему запрещаются возведение и установка на проездах, дворовых территориях балок и иных ограждений, препятствующих проезду спецавтотранспорта. Это не означает, что ставить шлагбаумы нельзя, но следует учесть положения другого правового акта, указывающего на необходимость обеспечения проезда. Максим Мостович

Как подчеркнул юрист, по правилам осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и источникам противопожарного водоснабжения должны содержаться в исправном состоянии и быть доступными для проезда пожарной техники, а зимой очищаться от снега.