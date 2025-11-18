Что делать, если "чужая" машина повредила шлагбаум во дворе многоквартирного дома

Жители многоэтажки установили шлагбаум, чтобы во двор не заезжали посторонние: таксисты или водители фургонов, снабжающие магазины у дома. Вроде удобно, но постоянные конфликты. Один такой "чужак" снес шлагбаум, да еще требует компенсацию за повреждение машины. Кто прав, выяснял Zakon.kz.

Обычный городской пейзаж: многоквартирный жилой дом (МКД), а на первом этаже – магазинчики или даже кафе. Фасад – на тротуар, а подсобные помещения имеют выход во двор.

Чтобы и без того тесные дворы не перегружали многочисленные подвозящие провиант фургоны, жители устанавливают шлагбаумы. Разумеется, не только поэтому: чтобы ожидающие таксисты не забивали парковку, чтобы во дворах не оставляли на целый день свои авто работающие неподалеку граждане...

Когда шлагбаум останавливает посторонних – замечательно. Но, к сожалению, не всех и не всегда: некоторые разрушают препятствие по злобе – скрыто или явно. Иногда сносят нечаянно: разъезжаясь в узких местах, сдавая назад, не заметив или не успев проскочить, пока шлагбаум поднят...

Вот как раз последний вариант и приключился в ситуации, послужившей поводом для этой статьи. Но расскажем обо всех вариантах: кто прав, кто виноват и как добиться правды.

Шлагбаум – это общее имущество, принадлежащее участникам ОСИ. Повреждение его – это административное, а то и уголовное правонарушение, и по-всякому деликт, за который повредившего можно привлечь к суду в рамках гражданского процесса, чтобы компенсировать ущерб.

Расклад следующий. В УК и КоАП есть три "профильные" статьи: 147-1 КоАП, 202 и 204 УК. Кроме того, в ГК имеется статья 917, пункт 1:

"Вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме".

Самый тяжелый для нарушителя случай – статья 202 УК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Кроме умысла обязательно наличие значительного ущерба – 100 МРП (400 тысяч тенге) и более. Наказание (одно из):

штраф в размере от 500 до 2000 МРП;

исправительные работы в том же размере,

привлечение к общественным работам на срок 300 до 600 часов,

ограничение свободы на срок до 2 лет,

лишение свободы на тот же срок.

Если умысел есть, но ущерб меньше 100 МРП – это статья 147-1 КОАП: штраф в размере 50 МРП либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Когда шлагбаум порушили арматурой неизвестные ночью, все понятно (хотя найти их, наоборот, вряд ли удастся). Но может ли быть так, что повредивший чужое имущество на самом деле не виноват? А наоборот, это участники ОСИ своим неуместно и незаконно установленным имуществом лишили гражданина свободного проезда, да еще попутно повредили его автомобиль?

Смотрите. Шлагбаум так устроен, что автоматика подстраховывает легальных проезжающих. Нажал на брелок – поднимается. По-хорошему, проехав препятствие, хозяин брелка должен выждать момент, когда никого поблизости нет, и закрыть за собой "дверь" во двор, чтобы затем никому не прилетело несанкционированно по голове. Однако даже если этого не сделать, через определенный промежуток времени (16 секунд) шлагбаум опустится автоматически, но лишь тогда, когда датчик определит, что никого под ним нет. По крайней мере, именно такой механизм использовался в данном случае (да и во многих других дворах наверняка тоже).

Короче, оперируя брелком, вреда никому и ничему не нанесешь. Это может сделать лишь сам нелегитимный посетитель двора, решивший проскользнуть, пока шлагбаум поднят, но уже начал движение вниз. (Логика того понятна: затем подкараулить такой же момент на обратном пути и благодаря всем этим манипуляциям подъехать к самой цели, а не носить тяжелые коробки издалека. Другой вариант – не идти километр до офиса, не платить за парковку).

Тогда и происходит столкновение. Ясно, что виноватый в этом случае – исключительно такой "лихач".

Возможные контраргументы водителя, что шлагбаум якобы установлен незаконно, несостоятельны. Если двор не сквозной, участники ОСИ вправе принять такое решение. А главное, определять, что в данном конкретном случае оно незаконно, и демонтировать сооружение полномочен, очевидно, не первый встречный водитель.

Разумеется, шлагбаум мог быть неисправен, самопроизвольно открылся, а затем неожиданно ударил по крыше проезжающей машины. Но сейчас все контролируется видеокамерами, и проверить эту версию не составит труда.

Гораздо перспективней выглядит другая позиция потенциальных адвокатов: что у нарушителя не было умысла, имела место всего лишь неосторожность. Да, каюсь, хотел проскочить, но не успел.

Тогда совсем другое дело – точнее, его отсутствие, скорее всего. Ведь статья 204 УК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества" предполагает в качестве обязательного признака крупный ущерб – 1000 МРП и выше. Конечно, если шлагбаум был настолько винтажным, что имел стоимость в 4 миллиона тенге, тогда нарушителю грозит штраф до 80 МРП или арест до 20 суток.

В противном случае ответственности нет. Но, разумеется, остается возможность взыскать ущерб, подав иск в суд: для этого наличия умысла не нужно. Кстати, даже если виновного присудят к штрафу (по статье 202 или 204 УК), эти деньги поступят, напоминаем, в казну, а для взыскания убытков (для починки шлагбаума) надо будет также подавать гражданский иск в уголовном процессе.

Если подытожить: право – на стороне собственников земельного участка под МКД и примыкающей домовой территории. Соответственно – реальная возможность выиграть в суде. И даже в ситуации, когда шлагбаум причинил вред машине из-за неисправности, доказывать эту неисправность, согласно статье 72 ГПК, придется той стороне, которая на нее ссылается, т.е. водителю. Что весьма затруднительно после разрушения им шлагбаума.

А в заключение лайфхак: гражданский иск эффективнее подавать именно в рамках уголовного процесса, т.е. сначала заявление в полицию о повреждении имущества (с подтверждающими документами, естественно), а затем, когда возбудят дело, – требовать взыскания убытков. Даже если умысел не подтвердится, наличие уголовного дела приструнит ответчика. Глядишь, будут внимательнее, и конфликты не повторятся в будущем.