Получил травмы и сотрясение в детсаду – полиция Туркестанской области раскрыла подробности

Как сообщили в областном департаменте полиции, 12 апреля примерно в 15:00 в дежурную часть Отырарского РОП поступило сообщение, что в больницу с травмами поступил несовершеннолетний ребенок.

Установлено, что мальчик получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля возле детского сада в селе Шаульдер. Данный факт зарегистрировали по ст. 345 ч. 2 УК РК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». – Прим. ред.). Пресс-служба ДП Туркестанской области

В ведомстве отметили, что автомашина марки Opel водворена на штрафстоянку.

Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также в ведомстве заверили, что «выясняются все обстоятельства произошедшего».