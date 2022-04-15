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Законодательство РК
15:31 15.04.2022

Получил травмы и сотрясение в детсаду – полиция Туркестанской области раскрыла подробности

туркестанская область, детсад, мальчик, тяжелые травмы, полиция, комментарий Фото: piqsels
В Туркестанской области ребенок получил травмы и сотрясение в детском саду. В отделе развития человеческого потенциала Отырарского района заявили, что ребенок всего лишь споткнулся и упал, но мать мальчика не верит в это, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 12 апреля примерно в 15:00 в дежурную часть Отырарского РОП поступило сообщение, что в больницу с травмами поступил несовершеннолетний ребенок.

Установлено, что мальчик получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля возле детского сада в селе Шаульдер. Данный факт зарегистрировали по ст. 345 ч. 2 УК РК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». – Прим. ред.).Пресс-служба ДП Туркестанской области

В ведомстве отметили, что автомашина марки Opel водворена на штрафстоянку.

Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование.Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также в ведомстве заверили, что «выясняются все обстоятельства произошедшего».

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