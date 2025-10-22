Школьница родила от 71-летнего пенсионера: новые подробности раскрыла полиция Туркестанской области
21 октября 2025 года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала некоторые детали скандальной истории. По ее данным, девочка родила в Астане в январе, после чего больница сообщила в столичный ДП, который зарегистрировал факт и передал по территориальности в Туркестанскую область. Однако, как отметила детский омбудсмен, отдел полиции Келесского района "списал его в номенклатурное дело". По данному факту, как подчеркнула Закиева, "МВД и прокуратура области проводят проверку".
"Установлено, что зимой 2025 года девушка обратилась в медицинское учреждение Астаны с беременностью и впоследствии родила. По данному факту сама девушка и ее мать дали пояснение о том, что контакт был с ее молодым человеком по обоюдному согласию, тем самым вводя следствие в заблуждение. При этом они отказались от подачи заявления и проведения экспертизы. Однако 12 октября текущего года мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы с заявлением в отношении подозреваемого – 70-летнего родственника. По данному факту Келесским районным отделом полиции ДП Туркестанской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней", – рассказали свою версию в пресс-службе ДП Туркестанской области 22 октября.
В ведомстве также отметили, что подозреваемый взят под стражу.
"В настоящее время расследование продолжается. Ход следственных действий находится на особом контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению".Пресс-служба ДП Туркестанской области
О том, что в одном из сел Келесского района Туркестанской области 15-летняя девушка родила от 71-летнего соседа, стало известно 21 октября 2025 года. По данным СМИ, пенсионер приходится своей жертве дядей.