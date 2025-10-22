#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Общество

Школьница родила от 71-летнего пенсионера: новые подробности раскрыла полиция Туркестанской области

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 14:05 Фото: unsplash
Накануне Казнет шокировала новость из Туркестанской области, где школьница родила от пожилого родственника. Сегодня в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области отреагировали на обвинения детского омбудсмена, сообщает Zakon.kz.

21 октября 2025 года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала некоторые детали скандальной истории. По ее данным, девочка родила в Астане в январе, после чего больница сообщила в столичный ДП, который зарегистрировал факт и передал по территориальности в Туркестанскую область. Однако, как отметила детский омбудсмен, отдел полиции Келесского района "списал его в номенклатурное дело". По данному факту, как подчеркнула Закиева, "МВД и прокуратура области проводят проверку".

"Установлено, что зимой 2025 года девушка обратилась в медицинское учреждение Астаны с беременностью и впоследствии родила. По данному факту сама девушка и ее мать дали пояснение о том, что контакт был с ее молодым человеком по обоюдному согласию, тем самым вводя следствие в заблуждение. При этом они отказались от подачи заявления и проведения экспертизы. Однако 12 октября текущего года мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы с заявлением в отношении подозреваемого – 70-летнего родственника. По данному факту Келесским районным отделом полиции ДП Туркестанской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней", – рассказали свою версию в пресс-службе ДП Туркестанской области 22 октября.

В ведомстве также отметили, что подозреваемый взят под стражу.

"В настоящее время расследование продолжается. Ход следственных действий находится на особом контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению".Пресс-служба ДП Туркестанской области

О том, что в одном из сел Келесского района Туркестанской области 15-летняя девушка родила от 71-летнего соседа, стало известно 21 октября 2025 года. По данным СМИ, пенсионер приходится своей жертве дядей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Школьница родила от 71-летнего соседа в Туркестанской области
11:49, 21 октября 2025
Школьница родила от 71-летнего соседа в Туркестанской области
Изнасилование детей в Туркестанской области: адвокаты раскрыли новые подробности
10:23, 20 октября 2023
Изнасилование детей в Туркестанской области: адвокаты раскрыли новые подробности
Школьница забеременела от отца – комментарий полиции Туркестанской области
14:46, 03 мая 2024
Школьница забеременела от отца – комментарий полиции Туркестанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: