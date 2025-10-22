Школьница родила от 71-летнего пенсионера: новые подробности раскрыла полиция Туркестанской области

Накануне Казнет шокировала новость из Туркестанской области, где школьница родила от пожилого родственника. Сегодня в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области отреагировали на обвинения детского омбудсмена, сообщает Zakon.kz.

21 октября 2025 года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала некоторые детали скандальной истории. По ее данным, девочка родила в Астане в январе, после чего больница сообщила в столичный ДП, который зарегистрировал факт и передал по территориальности в Туркестанскую область. Однако, как отметила детский омбудсмен, отдел полиции Келесского района "списал его в номенклатурное дело". По данному факту, как подчеркнула Закиева, "МВД и прокуратура области проводят проверку".

"Установлено, что зимой 2025 года девушка обратилась в медицинское учреждение Астаны с беременностью и впоследствии родила. По данному факту сама девушка и ее мать дали пояснение о том, что контакт был с ее молодым человеком по обоюдному согласию, тем самым вводя следствие в заблуждение. При этом они отказались от подачи заявления и проведения экспертизы. Однако 12 октября текущего года мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы с заявлением в отношении подозреваемого – 70-летнего родственника. По данному факту Келесским районным отделом полиции ДП Туркестанской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней", – рассказали свою версию в пресс-службе ДП Туркестанской области 22 октября.

В ведомстве также отметили, что подозреваемый взят под стражу.

"В настоящее время расследование продолжается. Ход следственных действий находится на особом контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению". Пресс-служба ДП Туркестанской области

О том, что в одном из сел Келесского района Туркестанской области 15-летняя девушка родила от 71-летнего соседа, стало известно 21 октября 2025 года. По данным СМИ, пенсионер приходится своей жертве дядей.