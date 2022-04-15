Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину не поступал – Минобороны

В оборонном ведомстве сообщили, что 14 апреля состоялось очередное заседание Военного комитета ОДКБ в режиме видеоконференцсвязи. При этом в Минобороны напомнили, что заседания Военного комитета ОДКБ в плановом порядке проводятся два раза в год – в первом и втором полугодии, в очном формате или онлайн.

В рамках заседания были обсуждены вопросы военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, а также совершенствование механизмов кризисного реагирования и организации международных полетов авиации Вооруженных сил государств-членов ОДКБ. Стороны подтвердили план проведения мероприятий совместной подготовки сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году. Пресс-служба Минобороны РК

В ведомстве подчеркнули, что «на повестку заседания вопрос направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не вносился».

Министерство обороны Республики Казахстан неоднократно давало разъяснения относительно алгоритма действий для направления воинского контингента Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности, в том числе в рамках ОДКБ. Пресс-служба Минобороны РК

Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, «если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

В соответствии с Договором о коллективной безопасности решение об использовании сил и средств системы коллективной безопасности принимается главами государств-участников. При этом воинские контингенты направляются на территорию обратившегося государства-члена ОДКБ с учетом национального законодательства. Пресс-служба Минобороны РК

В соответствии с Соглашением о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности введение Коллективных миротворческих сил вне территории ОДКБ возможно только с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии обеих сторон.

В оборонном ведомстве отметили, что «решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании соответствующего предложения президента страны».