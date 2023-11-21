Министр обороны Казахстана находится с официальным визитом в Беларуси
В Центральном доме офицеров состоялась встреча министров обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и генерал-лейтенанта Виктора Хренина.
Фото: пресс-службы Минобороны
По ее итогам руководители оборонных ведомств Казахстана и Беларуси подписали план сотрудничества между министерствами обороны на 2024 год.
Фото: пресс-службы Минобороны
Генерал-полковник Руслан Жаксылыков выразил удовлетворение уровнем казахстанско-белорусских отношений в сфере военного сотрудничества.
"Казахстан в качестве миролюбивого и ответственного государства заинтересован в сохранении мира и совместной работе по обеспечению безопасности в регионе ответственности ОДКБ", – подчеркнул он.
Фото: пресс-службы Минобороны
Министр обороны Казахстана принял участие в церемонии возложения венков к монументу "Победы" на одноименной площади.
Фото: пресс-службы Минобороны
В тот же день на факультете Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Республики Беларусь был проведен брифинг, в ходе которого казахстанская делегация ознакомилась со структурой, задачами и системой подготовки военных кадров учебного заведения.
Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с казахстанскими военнослужащими, проходящими обучение в Военной академии Беларуси. Он поинтересовался содержанием образовательных программ, процессом обучения и с бытовыми условиями, созданными для военнослужащих и членов их семей.