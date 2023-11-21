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Министр обороны Казахстана находится с официальным визитом в Беларуси

Министр обороны Казахстана находится с официальным визитом в Беларуси Фото: пресс-службы Минобороны
В Минске проводят совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В Центральном доме офицеров состоялась встреча министров обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и генерал-лейтенанта Виктора Хренина.

Министр обороны Казахстана находится с официальным визитом в Беларуси

Фото: пресс-службы Минобороны

По ее итогам руководители оборонных ведомств Казахстана и Беларуси подписали план сотрудничества между министерствами обороны на 2024 год.

Министр обороны Казахстана находится с официальным визитом в Беларуси

Фото: пресс-службы Минобороны

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков выразил удовлетворение уровнем казахстанско-белорусских отношений в сфере военного сотрудничества.

"Казахстан в качестве миролюбивого и ответственного государства заинтересован в сохранении мира и совместной работе по обеспечению безопасности в регионе ответственности ОДКБ", – подчеркнул он.
Министр обороны Казахстана находится с официальным визитом в Беларуси

Фото: пресс-службы Минобороны

Министр обороны Казахстана принял участие в церемонии возложения венков к монументу "Победы" на одноименной площади.

Министр обороны Казахстана находится с официальным визитом в Беларуси

Фото: пресс-службы Минобороны

В тот же день на факультете Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Республики Беларусь был проведен брифинг, в ходе которого казахстанская делегация ознакомилась со структурой, задачами и системой подготовки военных кадров учебного заведения.

Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с казахстанскими военнослужащими, проходящими обучение в Военной академии Беларуси. Он поинтересовался содержанием образовательных программ, процессом обучения и с бытовыми условиями, созданными для военнослужащих и членов их семей.

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