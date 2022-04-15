Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 16 апреля

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, лишь на юго-западе, юге, востоке под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. По республике будет отмечаться усиление ветра, на юге – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На юге Костанайской, утром и днем на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается гроза, днем на востоке, севере – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, на юго-западе, севере – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе Карагандинской области ожидается гроза, днем на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря.

Днем на севере Павлодарской, на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.