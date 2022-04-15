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20:31 15.04.2022

Токаев поручил реформировать нацхолдинг «Зерде»

Холдинг "Зерде" Фото: zerde.gov.kz
Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, сообщает Zakon.kz.

Президенту было доложено об основных итогах работы высшего органа аудита за I квартал 2022 года, а также о ходе исполнения поручений, озвученных в Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает Акорда.

Всего за отчетный период проведено три аудиторских мероприятия на 14 объектах с охватом более 345 млрд тенге бюджетных средств, при этом выявлены нарушения на сумму 30 млрд тенге. Также был проведен промежуточный аудит Государственной программы «Цифровой Казахстан».

Глава государства дал поручение по реформированию Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде», который на сегодняшний день не является достаточно эффективным.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал предложения Натальи Годуновой, касающиеся реализации его поручения по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.

Константин Вноровский
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