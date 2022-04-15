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Законодательство РК
22:31 15.04.2022

Опубликована декларация о доходах Путина за 2021 год

Доход за 2021 года Фото: kremlin.ru
Доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 10,2 млн рублей, сообщает Zakon.kz.

Это следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Сумма на 207 900 рублей больше, чем за 2020 год, когда глава России задекларировал 9,99 млн рублей.

В декларации Путина, как и прежде, значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 квадратного метра с гаражным местом 18 кв. метров. Задекларированы два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

За последние годы самый высокий доход у Путина был в 2017 году, когда он продал земельный участок.

При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков отчитался о доходе в объеме 14,5 миллиона рублей в 2021 году, а его жена Татьяна Навка заработала 218,5 миллиона рублей.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заработал в прошлом году 8,35 миллиона рублей. При этом в 2020 году он задекларировал доход на сумму 18,11 миллиона рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2021 году заработал 18,3 миллиона рублей. У главы правительства РФ в пользовании находятся земельный участок площадью 5500 квадратных метров, жилой дом в 861,2 квадратных метра и квартира в 141,6 «квадрата». Транспортных средств в собственности у премьера нет.

Сведения о доходах и имуществе президента РФ публикуются с 2009 года.

Константин Вноровский
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