Опубликована декларация о доходах Путина за 2021 год

Это следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Сумма на 207 900 рублей больше, чем за 2020 год, когда глава России задекларировал 9,99 млн рублей.

В декларации Путина, как и прежде, значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 квадратного метра с гаражным местом 18 кв. метров. Задекларированы два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

За последние годы самый высокий доход у Путина был в 2017 году, когда он продал земельный участок.

При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков отчитался о доходе в объеме 14,5 миллиона рублей в 2021 году, а его жена Татьяна Навка заработала 218,5 миллиона рублей.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заработал в прошлом году 8,35 миллиона рублей. При этом в 2020 году он задекларировал доход на сумму 18,11 миллиона рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2021 году заработал 18,3 миллиона рублей. У главы правительства РФ в пользовании находятся земельный участок площадью 5500 квадратных метров, жилой дом в 861,2 квадратных метра и квартира в 141,6 «квадрата». Транспортных средств в собственности у премьера нет.

Сведения о доходах и имуществе президента РФ публикуются с 2009 года.