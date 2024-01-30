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Законодательство РК

Декларацию Владимира Путина опубликовала ЦИК РФ

президент РФ Фото: kremlin.ru
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов на должность президента России, среди которых – Владимир Путин (самовыдвиженец), сообщает Zakon.kz.

Кроме того, пишет РКБ, представлены и декларации председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова (КПРФ), лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди").

Согласно декларации Путина, за 6 лет, предшествующих году назначения выборов, он заработал более 67,5 млн руб. В документе также указано, что у президента есть десять счетов в банках, на которых находятся 54,4 млн руб. и 230 акций ПАО "Банк Санкт-Петербург".

Сумма его доходов состоит главным образом из его заработной платы как президента за этот период.

"Размер накоплений кандидата соразмерен его доходам. Необходимо учитывать, что должность президента РФ предполагает нахождение на государственном обеспечении, что позволяет откладывать денежные средства", – прокомментировала "Коммерсанту" пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова.

Согласно декларации Слуцкого, общая сумма его доходов за 6 лет, предшествующих году назначения выборов, составила 35,98 млн руб. Общая сумма доходов Даванкова за 2017–2022 годы составила 76,91 млн руб. Харитонов за тот же период заработал 36,23 млн руб.

Среди имущества кандидатов в президенты:

Владимир Путин – квартира площадью 153,7 кв. м в Москве (находится в его бессрочном пользовании по распоряжению правительства), квартира 77 кв. м и гараж 18 кв. м в Санкт-Петербурге. Три автомобиля – ГАЗ М21 (1960 г.в.), ГАЗ М21 (1965 г.в.), Нива (2009 г.в.), прицеп автомобильный "Скиф" (1987 г.в.).

Владислав Даванков – земельный участок в Московской области площадью 3179 кв. м, жилой дом в том же регионе 496,8 кв. м, 1/4 доля квартиры в Москве 79,7 кв. м. Легковой автомобиль Mercedes-Benz Maybach S-Класс 450 (2019 г.в.).

Николай Харитонов – два земельных участка – 1900 кв. м (доля в праве 1/3) в Новосибирской области и 1934 кв. м (общая долевая собственность) в Краснодарском крае. Жилой дом 87,2 кв. м (доля в праве 1/3) в Новосибирской области. Две квартиры – 102,4 кв. м в Москве и 98,1 кв. м, в Краснодарском крае, а также гараж 28 кв. м, в Новосибирской области. Автомобиль УАЗ 31519 (2000 г.в.).

Леонид Слуцкий – два земельных участка в Московской области – 1200 кв. м и 168 кв. м. Жилой дом площадью 805,6 кв. м в том же регионе. Три квартиры – 54 кв. м в Ростовской области, 38,7 кв. м и 169,2 кв. м в Москве. Одно машино-место 18,1 кв. м в Москве. На жену лидера ЛДПР Лидию Лыскову также зарегистрировано одно нежилое помещение в Москве площадью 561,7 кв. м и два легковых автомобиля – Bentley Flying Spur (2007 г.в.) и Bentley Bentayga (2016 г.в.).

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. 

29 января ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента.

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