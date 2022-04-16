Совет директоров Twitter намерен заблокировать враждебное поглощение Маском

Как пишет портал Market Watch, выбранная руководством компании стратегия называется «ядовитая таблетка», ее цель — снизить привлекательность объекта поглощения: между акционерами распределяются права, которые дают им возможность покупать акции на очень выгодных условиях, но невыгодных для потенциального покупателя.

В новом заявлении Twitter, опубликованном в пятницу в Нью-Йорке, говорится, что компания планирует принять «план прав акционеров с ограниченным сроком действия, позволяющий всем акционерам реализовать полную стоимость компании».

Новость по теме Илон Маск намерен выкупить 100% акций Twitter за $43 млрд

Днем ранее Маск предложил выкупить акции соцсети за $41 млрд ($54,2 за акцию), на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. Он заявил, что Twitter необходимо преобразовать в частную компанию. Он также подчеркнул, что это его лучшее и последнее предложение, и, если оно не будет принято, он пересмотрит позицию акционера.

Один из акционеров компании – саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд уже отказался продавать Маску акции. В Twitter он написал, что предложенная цена не соответствует действительности и он верит в перспективу соцсети.

Саудовский принц инвестировал в Twitter $300 млн в 2011 году. С 2015 года он владеет 5,2% компании.

Маск сказал, что есть «план Б», если Twitter не согласится на продажу.