Смерть учителя во время тестирования в Алматы: комментарий МОН

Напомним, 14 апреля во время сдачи тестирования скончался учитель одной из частных школ Алматы.

Каринова отметила, что Управление образования Алматы окажет семье педагога необходимую помощь.

Известно, что у нашего коллеги было хроническое заболевание, он состоял на учете по болезни сердца. Представители сферы образования навестили родных, которые поделились, что мужчина плохо чувствовал себя в последнее время, а утром в день сдачи тестирования у него было плохое самочувствие. Родные советовали остаться дома… Хочу напомнить, что в случае плохого самочувствия педагоги могут не явиться или перенести дату тестирования. Такая возможность предусмотрена. Шолпан Каринова, первый вице-министр образования

По словам Кариновой, учитель впервые приступил к работе педагога с 1 сентября 2020 года.

Поэтому как начинающий учитель работал без категории, и у него не было необходимости проходить аттестацию. По нашей информации, учитель зарекомендовал себя как грамотный и талантливый педагог. По словам родных, он был уверен в своих знаниях. И поэтому записался на НКТ досрочно. Шолпан Каринова

Кроме того, первый вице-министр образования высказалась о самой аттестации.

Это процедура подтверждения квалификации педагога, которая действует уже давно. Аттестация влияет на получение доплат.

Новая система аттестации введена с 2018 года, согласно ей суммы доплат за квалификационные категории составляют от 30 до 50% от оклада. Нужно понимать, что если педагог не проходит тестирование в первый раз, то у него есть возможность его пересдать. И самое главное, педагог, не проведший тестирование, не теряет работу, он дальше продолжает работать. Сейчас мы наблюдаем, что педагоги массово проходят аттестацию досрочно. Хотя это необязательная процедура. Но понимаем, что она нужна педагогам в качестве финансовой мотивации. Шолпан Каринова

Также стоит отметить, что педагог сдает тесты только по школьной программе.

Это минимальные требования государственного образовательного стандарта. Это те программы, по которым учитель ежедневно преподает ученикам. Другого от педагогов на тестировании не требуется, – заключила первый вице-министр образования.