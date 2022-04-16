Токаев подписал закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих», сообщает Акорда.

Закон призван улучшить социальное обеспечение военнослужащих и сотрудников спецгосорганов, регламентировать вопросы прохождения воинской службы.

В частности, предусматривается: