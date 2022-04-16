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Законодательство РК
13:32 16.04.2022

Токаев подписал закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений

Закон военные жилье Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Законом предусматривается переход права приватизации служебного жилья, приватизация служебных жилищ по остаточной стоимости или безвозмездно, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих», сообщает Акорда.

Закон призван улучшить социальное обеспечение военнослужащих и сотрудников спецгосорганов, регламентировать вопросы прохождения воинской службы.

В частности, предусматривается:

  • переход права приватизации служебного жилища, получение денежной компенсации и использование права на обмен членами семьи умершего сотрудника специального органа и военнослужащего;

  • приватизация служебных жилищ по остаточной стоимости или безвозмездно;

  • ограничение случаев двойного обеспечения жилищем;

  • расширение прав и обязанностей военнослужащих.

Данияр Кунафин
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