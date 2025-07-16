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Право

Токаев подписал закон о поправках в сфере воинской службы

Военная спецтехника, военные вертолеты, военный вертолет, армия, военный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 17:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов", сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечено в заявлении пресс-службы Акорды за 16 июля 2025 года, законом внесены поправки в Трудовой кодекс, законы "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан", "Об образовании", "О воинской службе и статусе военнослужащих", "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и другие.

Первый блок поправок направлен на совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан и усиление работы в этой сфере.

Второй блок поправок – на повышение уровня подготовки и переподготовки военнообязанных.

Третий блок поправок – на совершенствование системы воинского учета и призыва на воинскую службу.

Четвертый блок поправок – на совершенствование порядка присвоения воинских званий и укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, повышение статуса военнослужащих.

Пятый блок поправок – на повышение престижа воинской службы по призыву.

Шестой блок поправок – на создание условий для комплексной подготовки молодежи к воинской службе.

Седьмой блок поправок предусматривает совершенствование осуществления государственного оборонного заказа.

Текст закона публикуется в печати.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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