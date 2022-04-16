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21:33 16.04.2022

Десять дач сгорели в пяти садоводствах Павлодара, пожар еще не потушен

дачи Фото: пресс-служба ДЧС Павлодара
Жертв и пострадавших нет. В ДЧС региона сообщили, что справиться с огнем мешает сильный ветер, передает Zakon.kz.

Как пишет рavlodarnews.kz, сначала пожар разгорелся в дачном обществе «Восточный». Горела сухая трава, кустарники и деревья, дачные домики. Через три часа бригада из 18 человек смогла потушить огонь. Однако все еще неизвестна точная площадь пожара.

Еще в четырех садоводствах с пламенем пока не справились.

В 13:59 на пульт «101» сообщили о возгорании в садоводствах «Надежда» и «Северный». Как и в первом случае, пламя охватило сухую траву, деревья, домики и хозпостройки.

По последним данным, пожар еще не потушили. На месте работают 47 сотрудников и 12 единиц техники ДЧС, еще три – от местных исполнительных органов.

Продолжают тушить пожар и в садоводствах «Энтузиаст» и «Строитель». Об охваченных пламенем участках очевидцы сообщили в 14:54. С пламенем борются 12 сотрудников и три единицы техники департамента, подключились местные исполнительные органы и бригада АО «Алюминий Казахстана».

Елена Беляева
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