Десять дач сгорели в пяти садоводствах Павлодара, пожар еще не потушен

Как пишет рavlodarnews.kz, сначала пожар разгорелся в дачном обществе «Восточный». Горела сухая трава, кустарники и деревья, дачные домики. Через три часа бригада из 18 человек смогла потушить огонь. Однако все еще неизвестна точная площадь пожара.

Еще в четырех садоводствах с пламенем пока не справились.

В 13:59 на пульт «101» сообщили о возгорании в садоводствах «Надежда» и «Северный». Как и в первом случае, пламя охватило сухую траву, деревья, домики и хозпостройки.

По последним данным, пожар еще не потушили. На месте работают 47 сотрудников и 12 единиц техники ДЧС, еще три – от местных исполнительных органов.

Продолжают тушить пожар и в садоводствах «Энтузиаст» и «Строитель». Об охваченных пламенем участках очевидцы сообщили в 14:54. С пламенем борются 12 сотрудников и три единицы техники департамента, подключились местные исполнительные органы и бригада АО «Алюминий Казахстана».