Пожар на СТО потушили в Павлодаре

Фото: МЧС РК

В МЧС РК сообщили, что 7 июня ранним утром в Павлодаре произошел пожар на площади 150 кв. м. В боксе горели оборудование, инструменты, два автомобиля, передает Zakon.kz.

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