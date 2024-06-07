Пожар на СТО потушили в Павлодаре
Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили, что 7 июня ранним утром в Павлодаре произошел пожар на площади 150 кв. м. В боксе горели оборудование, инструменты, два автомобиля, передает Zakon.kz.
Как отметили в ведомстве, силами МЧС пожар полностью ликвидирован за 29 минут с поступления вызова.
МЧС призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте произошел пожар в парке аттракционов. А в Алматы этой ночью горел цех по производству матрасов. Силами МЧС полностью ликвидирован огонь на площади 200 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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