17:18 17.04.2022
Власти Эстонии закрыли доступ к своим портам для российских судов
Фото: pixabay
Министерство экономики и инфраструктуры страны заявило о том, что в рамках санкций ЕС с 17 апреля вводится запрет на заход российских судов в эстонские порты, передает Zakon.kz.
Речь идет об одной из санкционных мер, ранее одобренной Европейским союзом. Для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты Европейского союза отныне также закрыты, – приводят РИА Новости цитату из сообщения.
Отмечается, что суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения Департамента полиции и пограничной охраны, которые заранее определят необходимость оказания помощи.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, Европа переосмысливает свою экономическую деятельность ради большей независимости от России.