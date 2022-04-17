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17:18 17.04.2022

Власти Эстонии закрыли доступ к своим портам для российских судов

Эстония Фото: pixabay
Министерство экономики и инфраструктуры страны заявило о том, что в рамках санкций ЕС с 17 апреля вводится запрет на заход российских судов в эстонские порты, передает Zakon.kz.
Речь идет об одной из санкционных мер, ранее одобренной Европейским союзом. Для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты Европейского союза отныне также закрыты, – приводят РИА Новости цитату из сообщения.

Отмечается, что суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения Департамента полиции и пограничной охраны, которые заранее определят необходимость оказания помощи.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, Европа переосмысливает свою экономическую деятельность ради большей независимости от России.

Елена Беляева
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