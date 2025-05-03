Индия закрыла свои порты для судов из Пакистана

Индия запретила судам под пакистанским флагом заходить в индийские порты, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Ndtv, судам под флагом Индии также запрещается заходить в порты Пакистана. Отмечается, что данные меры были приняты в интересах "безопасности индийских активов, грузов и связанной с ними инфраструктуры", а также для целей индийского судоходства.

"Целью закона является содействие развитию и обеспечение эффективного функционирования индийского торгового флота таким образом, чтобы наилучшим образом служить национальным интересам", – говорится в сообщении.

Как уточняется, Индия объявила о введении строгого запрета на импорт и транзит любых товаров из Пакистана в рамках мер по защите "национальной безопасности".





"Прямой или непрямой импорт или транзит всех товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых из него, независимо от того, могут ли они свободно ввозиться или разрешены иным образом, должны быть немедленно запрещены до дальнейших распоряжений. Это ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики", – говорится в заявлении индийских властей.

Ранее мы сообщали, что на границе Индии и Пакистана произошла перестрелка. США призвали страны снизить "градус напряженности".