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Законодательство РК
18:09 17.04.2022

Введены ограничения на экспорт зерна и муки из Казахстана

зерно Фото: pixabay
Соответствующий приказ подписан Министерством сельского хозяйства РК. Ограничения будут действовать до 15 июня, передает Zakon.kz.
Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 апреля 2022 года № 110 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. В настоящее время Приказ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции РК, – сообщает пресс-служба МСХ РК.

Экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот:

  • на пшеницу и меслин - 1 млн тонн;

  • на муку пшеничную или пшенично-ржаную - 300 тыс. тонн.

Отмечается, что к распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие АО «НК «Продкорпорация» 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене.

Как уточняется, товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта, согласно таможенному законодательству, до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории страны.

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