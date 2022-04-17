19:34 17.04.2022
Пожар разгорелся в пойме Иртыша около сел в Павлодарской области
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В пресс-службе ДЧС региона рассказали о том, что о возгорании стало известно днем. В сельской зоне города Аксу между селами Жолкудук и Алгабас в пойме Иртыша загорелась сухая трава, передает Zakon.kz.
Как сообщает Pavlodarnews.kz, площадь пожара составила 15 га.
Отмечается, что жителям населенных пунктов ничего не угрожает.
По состоянию на 16:00 возгорание локализовано. Угрозы населению нет, – сообщил главный специалист отдела по ЧС города Аксу Канат Тусупбаев.
16 апреля сообщалось, что 10 дач сгорели в пяти садоводствах Павлодара. Во время ЧП никто не пострадал.