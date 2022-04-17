Пожар разгорелся в пойме Иртыша около сел в Павлодарской области

Как сообщает Pavlodarnews.kz, площадь пожара составила 15 га.

Отмечается, что жителям населенных пунктов ничего не угрожает.

По состоянию на 16:00 возгорание локализовано. Угрозы населению нет, – сообщил главный специалист отдела по ЧС города Аксу Канат Тусупбаев.

16 апреля сообщалось, что 10 дач сгорели в пяти садоводствах Павлодара. Во время ЧП никто не пострадал.