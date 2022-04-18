Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:01 18.04.2022

Опубликовано видео степного пожара близ поселков в Павлодарской области

Пожар Павлодарская область Фото: ДЧС Павлодарской области
В ДЧС Павлодарской области отметили, что угрозы населенным пунктам нет. Возгорание локализовали пожарные, площадь возгорания составила 15 Га, сообщает Zakon.kz.

17 апреля в ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о возгорании сухой травы в пойме реки Иртыш между селами Жолкудук и Алғабас.

Ранее в Instagram было опубликовано видео пожара в степи. Жители населенных пунктов беспокоились, что пожарные тушить огонь не собираются.

На кадрах видно несколько очагов возгорания в степи близ домов. «2й день, пожар подбирается к нашим домам», – подписано видео.

Комментаторы выразили мнение, что причиной пожара стал поджог, а жителям села нужно «пропахать трактором землю перед надвигающимся пожаром».

Позже в ДЧС сообщили, что угрозы к населенным пунктам нет.

На месте возгорания работали пожарный пост Алгабасского сельского округа, а также пожарная часть поселка Ленинский. Площадь возгорания составляет 15 Га.

Возгорание было локализовано.

Данияр Кунафин
Павлодарская область
Заболевших COVID-19 за сутки выявили лишь в трех регионах Казахстана
17.04.2022
Попытку побега из колонии строгого режима пресекли выстрелом
17.04.2022
В Шымкенте задержали блогера за вымогательство у чиновника
17.04.2022
Пыльная буря, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
17.04.2022
Диетолог назвал главную ошибку при похудении
17.04.2022
Главная Топ LIVE Все