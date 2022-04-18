Опубликовано видео степного пожара близ поселков в Павлодарской области

17 апреля в ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о возгорании сухой травы в пойме реки Иртыш между селами Жолкудук и Алғабас.

Ранее в Instagram было опубликовано видео пожара в степи. Жители населенных пунктов беспокоились, что пожарные тушить огонь не собираются.

На кадрах видно несколько очагов возгорания в степи близ домов. «2й день, пожар подбирается к нашим домам», – подписано видео.

Комментаторы выразили мнение, что причиной пожара стал поджог, а жителям села нужно «пропахать трактором землю перед надвигающимся пожаром».

Позже в ДЧС сообщили, что угрозы к населенным пунктам нет.

На месте возгорания работали пожарный пост Алгабасского сельского округа, а также пожарная часть поселка Ленинский. Площадь возгорания составляет 15 Га.

Возгорание было локализовано.