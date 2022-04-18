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07:21 18.04.2022

Блогер вышел на ринг против профессионала и проиграл нокаутом

Стефан Маркович Фото: скриншот видео
За плечами Youtube-блогера Альберто Фрати был один бой и одна победа. Он дебютировал в профессиональном боксе более двух лет назад, сообщает Zakon.kz.

Автор Youtube-канала Альберто Фрати вышел на ринг с профессиональным бойцом-полусредневесом Стефаном Марковичем (1-13) 16 апреля.

За плечами Youtube-блогера был один бой и одна победа. Он дебютировал в профессиональном боксе более двух лет назад. Ранее Маркович дрался на турнире в Мальте с Майклом Айзеком Карреро (13-53-6).

Несмотря на то, что боснийский боксер Маркович не выиграл ни одного из своих предыдущих 13 боев, он довольно жестко нокаутировал Фрати. Маркович доминировал в поединке и отправил итальянца в нокаут в шестом раунде.

На кадрах боя видно, как Маркович быстро подключил правую руку и отправил соперника на канвас.

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Данияр Кунафин
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