Блогер вышел на ринг против профессионала и проиграл нокаутом

Автор Youtube-канала Альберто Фрати вышел на ринг с профессиональным бойцом-полусредневесом Стефаном Марковичем (1-13) 16 апреля.

За плечами Youtube-блогера был один бой и одна победа. Он дебютировал в профессиональном боксе более двух лет назад. Ранее Маркович дрался на турнире в Мальте с Майклом Айзеком Карреро (13-53-6).

Несмотря на то, что боснийский боксер Маркович не выиграл ни одного из своих предыдущих 13 боев, он довольно жестко нокаутировал Фрати. Маркович доминировал в поединке и отправил итальянца в нокаут в шестом раунде.

На кадрах боя видно, как Маркович быстро подключил правую руку и отправил соперника на канвас.

Stefan Markovic (1-13) gets his first pro win, dropping the purveyor of the Italian live streaming Socials, FightersLife, Alberto Frati (1-1) hard in the 6th on his way to a UD-6 victory in their light welterweight bout from Liege, Belgium pic.twitter.com/6Q30ZRSlcQ April 16, 2022

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