Казахстанец Рамазан Орынбасарулы проиграл узбекистанцу нокаутом в первом раунде

Поражением казахстанца Рамазан Орынбасарулы техническим нокаутом в первой трехминутке закончился его второй бой в профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz Орынбасарулы выступил на вечере бокса в столице Узбекистана Ташкенте, где его соперником стал 22-летний узбекистанский спортсмен Жасур Зохидов (3-0, 3 КО). Поединок был рассчитан на восемь раундов, но не прошел всю дистанцию и закончился поражением казахстанца.

Орынбасарулы пропустил жесткий удар и упал на канвас. Рефери отсчитал нокдаун, после чего угол казахстанца показал белое полотенце, сигнализировав об отказе от продолжения боя.

Ранее сообщалось, что казахстанец Самат Жетибаев нокаутировал узбекистанца Шахриера Исакова в Ташкенте.

Еще один казахстанский боксер Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова.



