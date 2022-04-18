Гарантированные Конституцией права человека должны соблюдаться в реальном режиме – Азимова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о расширении мер в области прав человека. В частности, глава государства внес дополнительный подпункт в свой указ от 9 июня 2021 года, в котором говорится об утверждении плана дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона.

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Как отметила Эльвира Азимова, документ предусматривает ряд различных направлений, в том числе ликвидацию дискриминации в отношении женщин, продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин, право на свободу объединения, права человека в отношении лиц с инвалидностью, права человека в области уголовного правосудия и так далее.

Указ главы государства, как считает уполномоченный по правам человека, фактически дополняет новыми направлениями работу правительства в соответствии с дорожной картой.

Принятый в июне 2021 года указ президента определяет новые дополнительные направления работы правительства в области прав человека именно с позиции обеспечения верховенства закона. Это означает, что гарантия защиты прав человека должна обеспечиваться через совершенствование закона, действующих правовых инструментов. Эльвира Азимова

Концепция верховенства закона означает, что никто не может быть выше закона, все равны перед законом. Никто не может быть наказан иначе как в установленном законом порядке и только за его нарушение. Законность и справедливость – два взаимосвязанных требования, необходимые для эффективной защиты прав человека.

К примеру, в прошлом году, согласно плану первоочередных мер, парламентом был принят закон о передаче медицинской службы из уголовно-исполнительной системы в гражданское здравоохранение. Людям, находящимся под стражей, обеспечен доступ к гражданской системе здравоохранения, независимо от решения администрации учреждения, в котором они отбывают наказание или временно содержатся до решения суда. Эльвира Азимова

Говоря об этом, уполномоченный по правам человека отметила, что «вместе с тем на практике есть случаи, когда наблюдается необратимый процесс изменений в организме в связи с заболеванием и человек нуждается в специальном уходе и лечении».

Однако суды нередко отказывают заключенным в условно-досрочном освобождении или замене ареста на альтернативные меры ограничения свободы. Поэтому недостаточно только вести речь о передаче медицинской службы, надо обеспечить реальные механизмы справедливого и законного принятия решения. Эльвира Азимова

Участившиеся обращения граждан и общественников о насилии в отношении женщин и детей отметил в своем Послании президент страны.

В принятом указе в числе направлений правозащитной деятельности государственной политики выделяется ликвидация дискриминации женщин. Мы должны расширять социальные и экономические возможности женщин, чтобы они могли уверенно противостоять бытовому насилию. Ведь речь идет не только о наказании за совершенные нарушения. Надо их предупреждать через социальную поддержку. Эльвира Азимова

Кроме того, по мнению Азимовой, для создания равных возможностей участия в управлении государством недостаточно только устанавливать механизм квотирования для уязвимых групп на уровне парламента. Надо продвигать политику равного и справедливого доступа и стимулирующих инструментов на местном уровне.

Еще одно направление, озвученное в документе, как отметила уполномоченный по правам человека, связано с правом на свободу объединения.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано более 22 тыс. неправительственных организаций. Однако количество – не показатель качества. Нужно внедрять гибкую систему создания и прекращения деятельности неправительственных организаций, прозрачную и честную их конкуренцию с учетом компетенции в доступе к государственной поддержке и грантовой помощи, создавать востребованные долгосрочные и продуктивные проекты. Эльвира Азимова

В качестве другого направления, определенного указом президента, названо соблюдение прав человека в области уголовного правосудия и предупреждения пыток и жестокого обращения. По мнению Азимовой, эта тема особенно остро стоит на фоне сообщений о недозволенных методах задержания и расследования в связи с январскими событиями.

В ст. 17 Конституции РК прямо записано: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Государство всегда высказывало на международном уровне твердую позицию нулевой терпимости к пыткам. К сожалению, последние события еще раз показали, что проблема не решена.

Следовательно, кроме передачи функции по расследованию прокуратуре, должна быть пересмотрена методика расследования таких нарушений. Те, кто продолжает допускать пытки, должны понять, что наказание неотвратимо и будет жестким, подчеркнула Азимова.

За последние три года можно выделить следующие «лидирующие» категории обращений в адрес уполномоченного. Первое – вопросы соблюдения прав человека в сфере исполнения уголовного наказания. Второе – применение пыток и иных видов жестокого обращения. Третье – недостаточный или неполный доступ к правосудию, – отметила уполномоченный по правам человека.