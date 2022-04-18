Казахстанские пенсионеры тратят на еду почти половину пенсии – исследование

Согласно исследованию Finprom.kz, среди стран СНГ пессимистичный показатель Казахстана является лучшим.

Казахстанские пенсионеры тратят на еду 47,2% всей пенсии. Пессимистично, однако среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, показатель РК оказался лучше всех, - говорится в сообщении.

Например, в России пенсионеры тратят на еду 58,9% всей пенсии, в Молдове — 59,2%, в Беларуси — 76,7%.

Лучшими странами, как следует из исследования, признаны Норвегия (здесь на еду уходит лишь 13,4% от пенсии), Австрия (13,7%) и Франция (14,3%).

Фото: finprom.kz

Как отмечается, среди стран, участвующих в рейтинге, наибольший размер пенсий у Норвегии — 2017 долларов. В Топ-3 также попали Швейцария (1913 долларов) и США (1663 долларов).

У Казахстана среди стран СНГ самый высокий показатель — 220 долларов. В России пенсионерам выплачивают в среднем 203 долларов, в Беларуси — 183 долларов, в Молдове — 143 долларов, в Украине — 123 долларов, - следует из исследования.

Фото: finprom.kz

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения РК назвали средний размер пенсии в Казахстане, который на 1 апреля 2022 года достиг 105 344 тенге.