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Законодательство РК
10:01 18.04.2022

Казахстанские пенсионеры тратят на еду почти половину пенсии – исследование

рк, пенсионеры, еда, траты, исследование, данные Фото: Zakon.kz
В Казахстане пенсионеры тратят на еду почти половину пенсии – 47,2% всей пенсии. По этому показателю в рейтинге 44 стран по соотношению цен на продукты питания и пенсии Казахстан занял лишь 37-е место, передает Zakon.kz.

Согласно исследованию Finprom.kz, среди стран СНГ пессимистичный показатель Казахстана является лучшим.

Казахстанские пенсионеры тратят на еду 47,2% всей пенсии. Пессимистично, однако среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, показатель РК оказался лучше всех, - говорится в сообщении.

Например, в России пенсионеры тратят на еду 58,9% всей пенсии, в Молдове — 59,2%, в Беларуси — 76,7%.

Лучшими странами, как следует из исследования, признаны Норвегия (здесь на еду уходит лишь 13,4% от пенсии), Австрия (13,7%) и Франция (14,3%).

рк, пенсионеры, еда, траты, исследование, данные

Фото: finprom.kz

Как отмечается, среди стран, участвующих в рейтинге, наибольший размер пенсий у Норвегии — 2017 долларов. В Топ-3 также попали Швейцария (1913 долларов) и США (1663 долларов).

У Казахстана среди стран СНГ самый высокий показатель — 220 долларов. В России пенсионерам выплачивают в среднем 203 долларов, в Беларуси — 183 долларов, в Молдове — 143 долларов, в Украине — 123 долларов, - следует из исследования.

рк, пенсионеры, еда, траты, исследование, данные

Фото: finprom.kz

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения РК назвали средний размер пенсии в Казахстане, который на 1 апреля 2022 года достиг 105 344 тенге.

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