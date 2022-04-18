Годовая инфляция ускорилась во всех 17 регионах Казахстана – Нацбанк

В марте 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 12% (в феврале – 8,7%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась во всех 17 регионах. Начальник управления мониторинга реального сектора Департамента ДКП НБ РК Игорь Осипов

По его данным, наибольшее ускорение зафиксировано в Актюбинской области (с 9% в феврале до 12,9% в марте) и Шымкенте (с 8,5% до 12,4%).

Темпы роста цен на продовольственные товары в марте увеличились до 15,4% (в феврале – 10%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Актюбинской области (18,5%). Темпы роста цен на непродовольственные товары также увеличились до 10,9% (в феврале – 8,6%). Максимальное значение зафиксировано в Акмолинской области (12,4%), а минимальное – в Западно-Казахстанской области (9,2%). Игорь Осипов

Также он отметил, что цены на платные услуги в марте повысились на 8,3% (в феврале – 7,1%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Алматинской и Западно-Казахстанской областях (по 9,4%), значительно ниже – в Актюбинской области (5,9%).

Месячная инфляция в стране составила 3,7%, что выше среднего значения мартовских цен за последние пять лет (за 2017-2021 годы – 0,6%). Выше своей среднеисторической нормы цены в марте 2022 года выросли во всех 17 регионах. Наибольшее ускорение месячной инфляции отмечено в Шымкенте (4,3%). Игорь Осипов