Кто из родственников президента Казахстана не сможет работать политическим госслужащим

Законодательством к близким родственникам отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Министр юстиции РК Канат Мусин

По словам главы Минюста, указом президента был определен реестр должностей политических и административных государственных служащих, к которым отнесены министры, их заместители, акимы, руководители госорганов и другие.

К квазигоссектору относятся организации, участником которых выступает государство.

Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как «Самрук-Казына» или «Байтерек». Канат Мусин

16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием, поручил закрепить новые нормы в Конституции, согласно которым для ближайших родственников президента будет введен запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигоссекторе.