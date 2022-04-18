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Законодательство РК
11:42 18.04.2022

Кто из родственников президента Казахстана не сможет работать политическим госслужащим

рк, президент, родственники, госслужба, работа, минюст Фото: Zakon.kz
Министр юстиции Казахстана Канат Мусин рассказал, какие должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе не смогут занимать ближайшие родственники президента, передает корреспондент Zakon.kz.
Законодательством к близким родственникам отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Министр юстиции РК Канат Мусин 

По словам главы Минюста, указом президента был определен реестр должностей политических и административных государственных служащих, к которым отнесены министры, их заместители, акимы, руководители госорганов и другие.

К квазигоссектору относятся организации, участником которых выступает государство.

Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как «Самрук-Казына» или «Байтерек».Канат Мусин 

16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием, поручил закрепить новые нормы в Конституции, согласно которым для ближайших родственников президента будет введен запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигоссекторе.

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Ближайшим родственникам президента запретят занимать должности политических госслужащих

Тамила Языкова
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