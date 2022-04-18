13:02 18.04.2022
В Казахстане по-новому оценят знания школьников
Фото: Zakon.kz
18 апреля в 1447 школах Казахстана (25% от всех школ) начинается мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО). В нем примут участие более 112 тыс. учащихся четвертых и девятых классов, сообщает Zakon.kz.
Шолпан Каринова, первый вице-министр образования, уточнила, что мониторинг продлится до 29 апреля.
Школы определены методом случайного выбора. Это казахстанское внутреннее исследование качества знаний школьников. МОДО проводится в школах в этом году впервые, – уточнила Шолпан Каринова.
Стоит отметить, что мониторинг будет проводиться на базе каждой школы по математическому и естественнонаучному направлениям и грамотности чтения.
По итогам мониторинга для организаций образования проведут предметные обсуждения с разбором отдельных тем и материалов, по которым дети испытывали затруднения. Конечным результатом МОДО является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона и конкретной школы для повышения качества образования.Шолпан Каринова