В Казахстане по-новому оценят знания школьников

Шолпан Каринова, первый вице-министр образования, уточнила, что мониторинг продлится до 29 апреля.

Школы определены методом случайного выбора. Это казахстанское внутреннее исследование качества знаний школьников. МОДО проводится в школах в этом году впервые, – уточнила Шолпан Каринова.

Стоит отметить, что мониторинг будет проводиться на базе каждой школы по математическому и естественнонаучному направлениям и грамотности чтения.