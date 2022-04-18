Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:15 18.04.2022

В Карагандинской области пожар вспыхнул в семи дачных обществах

комментарий ДЧС, дачи, пожар Фото: скриншот
За прошедшие выходные, 16 и 17 апреля, сильные пожары вспыхнули в семи дачных обществах Карагандинской области. В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, сообщает Zakon.kz.⁣

По данным ДЧС области, 16 апреля в Темиртау в дачном обществе «СПП-Металлург» при сжигании травы и мусора произошло распространение огня на площади 10 кв. м.

При самостоятельном тушении получила ожоги и была госпитализирована женщина 1954 года рождения.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Также в субботу в Караганде произошел пожар в дачных обществах «Литейщик» и «Оптимист».

Огонь распространился на девять дачных домиков (из них восемь – нежилые) и сухую траву на общей площади 5 га. Днем позже, 17 апреля, в дачном обществе «Мечта» огонь распространился на 30 дачных участках.⁣ДЧС Карагандинской области

Кроме того, в Балхаше в дачном обществе «Прибой» на территории трех участков загорелась сухая трава на общей площади 572 кв. м.⁣

⁣17 апреля пожар произошел в темиртауских дачных обществах «Уралочка» и «Алма», где пламя от возгорания сухой травы распространилось на территории 203 участков. Общая площадь горения составила свыше 75 га.⁣

В целом, по данным ДЧС, в ликвидации пожаров были задействованы 109 человек и 26 единиц техники.

Тушение пожаров осложнялось отсутствием подъездных путей, сложным рельефом местности, большой пожарной загрузкой (сильное загромождение территории хозяйственными постройками) и сильным ветром.⁣

Анастасия Московчук
Карагандинская область
Пыльная буря, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
17.04.2022
Введены ограничения на экспорт зерна и муки из Казахстана
17.04.2022
Таяние ледников: спасатели оценили ситуацию в алматинских горах
17.04.2022
Еще две медали завоевали казахстанские гимнастки на Кубке мира
17.04.2022
Китай намерен использовать космическую станцию вместе c Россией
17.04.2022
Главная Топ LIVE Все