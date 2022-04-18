В Карагандинской области пожар вспыхнул в семи дачных обществах

По данным ДЧС области, 16 апреля в Темиртау в дачном обществе «СПП-Металлург» при сжигании травы и мусора произошло распространение огня на площади 10 кв. м.

При самостоятельном тушении получила ожоги и была госпитализирована женщина 1954 года рождения. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Также в субботу в Караганде произошел пожар в дачных обществах «Литейщик» и «Оптимист».

Огонь распространился на девять дачных домиков (из них восемь – нежилые) и сухую траву на общей площади 5 га. Днем позже, 17 апреля, в дачном обществе «Мечта» огонь распространился на 30 дачных участках.⁣ ДЧС Карагандинской области

Кроме того, в Балхаше в дачном обществе «Прибой» на территории трех участков загорелась сухая трава на общей площади 572 кв. м.⁣

⁣17 апреля пожар произошел в темиртауских дачных обществах «Уралочка» и «Алма», где пламя от возгорания сухой травы распространилось на территории 203 участков. Общая площадь горения составила свыше 75 га.⁣

В целом, по данным ДЧС, в ликвидации пожаров были задействованы 109 человек и 26 единиц техники.